قامت شركة استادات، بتعليق أعلام وشعارات النادي الأهلي في مدخل ملعب السلام الدولي، الخاص بنادي الانتاج الحربي، تمهيدًا لوضع اسم النادي على الملعب واستلامه بشكل رسمي ليصبح الملعب الأول للنادي الأحمر بداية من الموسم المقبل 2021/2020.

وأبرمت إدارة الأهلي اتفاق سابق مع مسؤولي شركة “استادات” ورئيسها “محمد كامل”، للاستفادة من ملعب السلام لمدة 25 سنة قادمة، على أن يحمل اسم النادي الأهلي.

وتم الاتفاق بشكل رسمي في 24 مارس الماضي، إلا أن المؤتمر الصحفي الموسع تم تأجيله بسبب فيروس كورونا قبل أسابيع قليلة من توقيع العقود بين الأهلي وشركة استادات واعلان ملعب السلام ملعبًا باسم الأهلي.

وبدأ وضع اللوحات واللافتات الخاصة بالنادي الأهلي في مدخل الملعب اليوم الخميس بعد اقتراب استئناف الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان الدوري المصري قد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل موعد تسلم الأهلي لملعب السلام بشكل رسمي.

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وينتظر أن تقيم شركة استادات وإدارة الأهلي مؤتمرًا صحفيًا خلال الفترة المقبلة لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع استفادة الأهلي بالملعب.

وسيتم إقامة حفل كبير سيذاع عبر قناة الأهلي، وسيكون بحضور مسئولي شركة استادات القابضة، ومجلس إدارة النادي الأهلي، وسيتم توجيه الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي”.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وقع مذكرة تفاهم مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “استادات القابضة”، من أجل إنشاء الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن خمسة مشروعات تم الإعلان عنها، وهي الحصول على حقوق إدارة قناة النادي الأهلي، وحقوق ستاد السلام ليصبح ملعبا للنادي حتى الانتهاء من إنشاء ملعبه الرسمي.

وبجانب ذلك سيتم انشاء فرع جديد للنادي في مدينة الأقصر، إضافة للحصول على حق انتفاع حمام السباحة الأولمبي لنادي المعلمين بالجزيرة ليصبح خاصا بأعضاء النادي الأهلي، وأخيرا الحصول على حقوق استغلال أسوار فروع النادي الأهلي إعلانيا.

صور..ملعب السلام يتزين بأعلام الأهلي قبل تسلمه رسميا من شركة استادات