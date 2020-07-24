رياضة | صراع محتدم.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع محتدم.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواصل الصراع على لقب هداف الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2019/2020، بعد نهاية مباريات الجولة 35 من البطولة اليوم.

واشتعل الصراع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، على صدارة هدافي البطولة.

وبعد المواجهة المباشرة بينهما خلال الجولة الماضية، والتي سجل خلالها الدون هدفين، مقابل هدف لإيموبيلي، والتي عادل خلالها الدون رصيد إيموبيلي، عاد الأخير للتقدم بهدف، بعد تسجيل هدف فوز فريقه على كالياري اليوم.

وفشل رونالدو في التسجيل خلال مواجهة يوفنتوس ضد أودينيزي، والتي انتهت بالهزيمة بهدفي مقابل هدف، ليفقد صدارته لمصلحة إيموبيلي، ويصبح ترتيب الهدافين كالتالي.

1- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 31 هدفاً.

2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 30 هدفاً.

3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 21 هدفاً.

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4- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – 19 هدفاً.

5- لويس مورييل (أتالانتا) – 18 هدفاً.

6- جواو بيدرو (كالياري) – 18 هدفاً.

7- دوفان زاباتا (أتالانتا) – 17 هدفاً.

8- أندريا بيلوتي (تورينو) – 16 هدفاً.

9- يوسيب إيليسيتش (أتالانتا) – 15 هدفاً.

10- إيدين دزيكو (روما) – 15 هدفاص.