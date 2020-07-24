رياضة | الهلال السعودي يجدد لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يجدد لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الهلال السعودي لكرة القدم اليوم الخميس في الحصول على توقيع صالح الشهري، لاعب الفريق المعار من صفوف الرائد، بعقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مقطع فيديو للشهري أعلن من خلاله توقيعه للفريق الأزرق حتى عام 2024.

Advertisements

وكان الهلال قد فتح خط المفاوضات مع نادي الرائد خلال الفترة الماضية من أجل حسم ملف الشهري خاصة في ظل رغبة أكثر من فريق في الحصول على خدمات المهاجم الشاب.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر، قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.

يشار إلى أن الدوري السعودي سيعاود نشاطه الشهر المقبل، بعد توقف لمدة خمسة أشهر تقريبا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد