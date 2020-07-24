رياضة | بودي الإتصالات لـ"الخليج 365 الرياضي": ننتظر عودة الدوري من أجل الصعود.. وغالي مثلي الأعلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بودي الإتصالات لـ"الخليج 365 الرياضي": ننتظر عودة الدوري من أجل الصعود.. وغالي مثلي الأعلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق عبدالرحمن فؤاد "بودي" لاعب المصرية للإتصالات بشكل ملفت للأنظار، مع فريقه، وساهم بشكل مع فريقه في الموسم الحالي ترك بصمة واضحة، حيث انه شارك مع الفريق في جميع المباريات قبل توقف الدوري لإنتشار فيروس كورونا المستجد

والتقي "الخليج 365 الرياضي" بـ"قائد الإتصالات"، للحديث عن مسيرتة الكروية، من البداية حتى الآن، ورأيه في عودة النشاط الرياضي، وأيضا الأزمة التي يمر بها النشاط بسبب توقف الكورونا، خلال السطور التالية ..

- ماذا عن مشوارك مع كرة القدم؟

بدأت الكرة عن طريق نادي المصرية للاتصالات فترة الناشئين في سن 12 سنة، ثم صعدت للفريق الأول في سن 18 عام، ونافسنا على الصعود للدوري القسم الثاني لمدة موسمين متتاليين، وبعد فترة تألق مع الفريق تقدم نادي المقاولون العرب أثناء فترة حسن شحاته مع الفريق بعرض ولكن أدت المفاوضات بالفشل بسبب المقابل المادي، وتواجدت معاهم حتي الموسم الماضي، تقدم فريق سيراميكا بعرض لشرائي ، ثم انتقلت لسيراميكا ونافست معهم في الموسم الماضي على الصعود للدوري الممتاز ولكن لم نستطع، وثم في النهاية عُودت إلى بيتي مرة أخرى هذا الموسم إعارة موسمين من سيراميكا .

- هل تتوقع عودة النشاط الرياضي؟

أتمنى عودة الدوري مرة أخرى، ولكن منتظرين قرار اتحاد الكرة.

- ماهي حظوظ المصرية للإتصالات في الصعود ؟

كان لدينا حظوظ في الصعود للقسم الثاني، والفرق بينا وبين فريق الشرقية للدخان 3 نقاط، وباقي 3 ماتشات وتعد أصعب مباريات الدوري لحسم الصعود .

- ما هي اسباب تدهور نتائج الفريق الفترة الاخيرة ؟

بالطبع كان تدهور الفريق مادياً بسبب تغير الادارة وذلك أثر على بناء الفريق .

- ماهي عدد المباريات التي شاركت فيها خلال الموسم الحالي؟

يعتبر جميع المباريات شاركت بها، بإستثناء مباراتين بسبب الإيقاف فقط .

- كقائد للفريق ماهي الرسالة أو النصيحة التي توجه لزملائك ؟

أنصح زملائي ببذل المزيد من الجهد، وتقدير الكيان الذي يلعبون باسمه من أجل عودة النادي لمكانته الطبيعية مرة اخرى .

- من اقرب لاعب في الفريق وخارج الفريق؟

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اقرب لاعبي الفريق هم محمد ياسر زحلق ومحمد بهاء وخارج الفريق ابراهيم سعيد وأحمد مندي .

- من هو اللاعب الذي تتمني اللعب بجواره؟

كنت اتمنى العب مع حسام غالي، ولكن حالياً عمرو السوليه لاعب الأهلي.

- ماهو النادي الذي تتمني اللعب له، ومن هو مثلك الاعلي في الكرة؟

بالطبع اتمنى اللعب بالنادي الأهلي ومثلي الأعلي في مصر حسام غالي، وفي الخارج توني كروس .

- ما هي أصعب فترة خلال مشوارك الكروي حتى الآن؟

اصعب الاوقات الي مرت عليَ الموسم الماضي مع سيراميكا، بعد زوال أمل الصعود للدوري الممتاز، بعدما خسرنا في مباراة القناة والتي لُعبت في القناة وتعد هذه المباراة الحاسمة لنا في الدوري .

- ما هو طموحك في الكرة ؟

طموحي هو اللعب في النادي الأهلي .

- هل تلقيت عروض من الأندية ؟

تلقيت عروض كثيرة في الدوري القسم الثاني، ولكن حالياً أرتبط بإعارة من نادي سيراميكا إلى المصرية للاتصالات، وأنتظر قرار عودة الدوري من أجل حسم تلك العروض .

- كيف تقضي يومك في العزل المنزلي؟

اقضي يومي في العزل بين عمل بعض التدريبات في المنزل ومع أسرتي وابني "يوسف" .