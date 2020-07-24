رياضة | برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي برشلونة الإسباني على الاستغناء عن خدمات مدافع الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لعدم الحاجة لجهوده خلال الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة نادي برشلونة اتخذت قرارًا نهائيًا بالتخلص من خدمات المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بسبب كثرة إصابات اللاعب وابتعاده عن المشاركة في المباريات وتراجع مستواه بالإضافة لأخطائه الكثيرة والتي أثرت سلبيًا على دفاعات الفريق الكتالوني.

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وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة أعطي "أومتيتي" الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق والبحث عن ناد جديد ينضم إليه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحظي المدافع الفرنسي بإهتمام عدد من الاندية بالتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولكن يبدو أن وجهته المقبلة ستكون للدوري الإيطالي حيث يرغب نادي نابولي في الحصول على خدماته لتدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية عالية وخبرات كبيرة.

وكان نادي برشلونة فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، واحتل المركز الثاني في جدول الترتيب خلف فريق ريال مدريد الذي توج باللقب للمرة الـ34 في تاريخه.