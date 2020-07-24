رياضة | نجم برشلونة السابق يرد بقوة على اتهامه بالتحرش الجنسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق يرد بقوة على اتهامه بالتحرش الجنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد دافيد فيا، نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، على الاتهامات الموجه له بالتحرش الجنسي بإحدي موظفات نادي نيويورك سيتي الأمريكي، والذي كان يلعب ضمن صفوف اللاعب الإسباني.

ونشر فيا، الذي أعلن اعتزاله مطلع العام الجاري، بياناً للرد على مزاعم التحرش ، التي وصفها بأنها "غير محددة وغامضة".

وقال المهاجم المخضرم "خلال الأيام الأخيرة، كنت على علم ببعض الاتهامات غير المحددة والغامضة التي وجهتها إلي مستخدمة لتويتر عملت كمتدربة في نيويورك سيتي، وهو النادي الذي تركته في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وانتشرت الاتهامات على شبكات التواصل ووسائل الإعلام".

ووفقاً لصاحبة الشكوى، التي تعرف نفسها باسم سكايلر باديلو، على حسابها على تويتر، فإن اللاعب السابق تحرش بها جنسيا خلال الفترة التي لعب فيها في الدوري الأمريكي.

وشدد اللاعب "أنكر بشدة الاتهامات الموجهة إلي من خلال تويتر. هذه الاتهامات كاذبة تماماً".

وأضاف "لم أتلق أي تواصل حول هذا الموضوع قبل هذا المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي، لا من هذه السيدة أو من نيويورك سيتي".

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وأردف "أفهم، من خلال ما قرأته على تويتر، أنها كانت زميلة وأنها غادرت النادي في نهاية عام 2019، بعد عام من مغادرتي له. لم أسمع أبدا أيا من هذه الاتهامات من النادي أو من أي مصدر آخر حتى تم نشرها في نهاية الأسبوع الماضي".

وأبدى فيا استعداد للتعاون "الكامل مع نيويورك سيتي لأن مزاعمها موجهة أيضا إلى النادي".

وذكر "لعبت أربعة مواسم في نيويورك سيتي، وشعرت دائما بالحب والاحترام من قبل الجميع داخل النادي وخارجه. لذلك، من الصعب فهم سبب ظهور هذه الاتهامات الكاذبة بعد مغادرتي نيويورك سيتي في ديسمبر 2018 أي قبل أكثر من عام ونصف؛ وأكرر أن هذه الاتهامات كاذبة تماما".

يذكر أن فيا لعب في صفوف فالنسيا 5 موسم (2010-2005) أحرز خلالها 129 هدفاً، وساهم في حصول الفريق على كأس ملك إسبانيا عام 2008.

كما ارتدى المهاجم المخضرم قمصان فرق أخرى مثل سبورتنغ خيخون وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ونيويورك سيتي وملبورن سيتي وفيسيل كوبي.