رياضة | قرار جديد بشأن عودة الدوري الارجنتيني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار جديد بشأن عودة الدوري الارجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت الأرجنتين من حاجز الـ130 يوماً دون كرة قدم، حيث كانت آخر مباراة أقيمت على أراضيها هي تلك التي فاز بها سانتا في 3-1 على روساريو سنترال في بطولة كأس الدوري الممتاز، التي ألغيت.



ويجتمع رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيو ووزير الصحة جينيس غونزاليس غارسيا الأسبوع المقبل، لبحث إمكانية العودة للتدريبات، خاصة بالنسبة للفرق التي تخوض بطولات عالمية.

واستناداً إلى اللوائح الصحية المتبعة، فمن المحتمل استئناف النشاط الكروي في الأرجنتين قريبا جدا بعد توقف طويل للغاية.