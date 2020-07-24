رياضة | خاص - عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام وليد أزارو في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص - عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام وليد أزارو في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انضمام المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق للتدريبات الجماعية عقب انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي.

وأعلن الاتفاق السعودي انتهاء إعارة المغربي وليد أزارو مع النادي بعدما رفض التوقيع على عقد تمديد تعاقده حتى نهاية الموسم.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" بأنه سيتم التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لتحديد موعد انتظام المهاجم المغربي في تدريبات الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ بأن إعارة أزارو انتهت مع الاتفاق السعودي واللاعب عاد لناديه الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة الودية غدًا الجمعة في إطار التحضير لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.