رياضة | بعد صعوده للبريميرليج.. ليدز يونايتد يتعاقد بشكل نهائي مع ميسلير

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد صعوده للبريميرليج.. ليدز يونايتد يتعاقد بشكل نهائي مع ميسلير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده بشكل نهائي مع الحارس الفرنسي إيلان ميسلير.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الحارس الفرنسي انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة الصيف الماضي من فريق لوريان ،وتم التعاقد معه بشكل دائم .

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وأضاف أن ميسلير وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع ليدز يونايتد، حيث سيبقى في الفريق حتى صيف عام 2023.

وشارك ميسلير /20 عاما/ في 11 مباراة مع الفريق في كل البطولات، حيث ساهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه بلقب دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب).

وأصبح الحارس الفرنسي ثاني لاعب يتعاقد معه النادي بصفة دائمة في الصيف الجاري، بعد أن نجح ليدز في تحويل إعارة هيلدر كوستا إلى انتقال دائم .