رياضة | الأهلي يحسم الجدل حول إلغاء ودية سموحة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم الجدل حول إلغاء ودية سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن إمكانية تأجيل مواجهة سموحة الودية المقرر بها غدًا.

وترددت أنباء قوية عن تأجيل مباراة الأهلي وسموحة بسبب إصابة حمدي فتحي متوسط ميدان الأهلي بفيروس كورونا.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن مباراة سموحة الودية ستلعب في ميعادها ولن تؤجل.

وأضاف مدير الكرة بفريق الأهلي بأن ما يتردد عن تأجيلها غير صحيح والمباراة ستلعب في ميعادها دون تأجيل.