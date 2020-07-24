رياضة | فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرج عامر رئيس نادس سموحة حقيقة تأجيل لقاء الأهلي أمام الفريق السكندري بعد إعلان إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بفيروس كورونا.

واكد فرج عامر على أن مباراة الأهلي الودية في موعدها المحدد لها ولا نية لتأجيل المباراة لأن إصابة حمدي فتحي لن تمنع اللاعبين من خوض اللقاء.

Advertisements

وكان حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعدما أرسلت اللجنة الطبية باتحاد الكرة نتيجة عينة اللاعب للنادي، والتي جاءت إيجابية.

وقام اللاعب بإجراء مسحة طبية جديدة بمعرفة النادي ولباقي اللاعبين بصفوف الفريق لاكتشاف الحالات المخالطة.

وسيواجه الأهلي نظيره سموحة يوم غد الجمعة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمباراة الوداد المغربي بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.