رياضة | مدرب ميلان: مساهمة إبراهيموفيتش مع الفريق كانت استثنائية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب ميلان: مساهمة إبراهيموفيتش مع الفريق كانت استثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، بالمستويات الرائعة التي يقدمها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رفقة الروسونيري في الدوري الإيطالي، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع الروسونيري في أغسطس المقبل.

وقال بيولي خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة الدوري أمام أتالانتا "مساهمة إبرا مع الفريق كانت استثنائية على المستوى الفني، ولديها الكثير من التحفيز لزملائه، إضافة للشخصية التي يتمتع بها".

ونوه "ينبغي تفهم إذا كانت هناك إمكانية لتجديد عقد إبرا، إذا كانت لديه الرغبة في الاستمرار". وتابع المدرب "الآن علينا أن نركز في مباراتنا، وبعدها بداية من 2 أغسطس ، سيكون هناك الوقت الكافي لدراسة الوضع بعناية".

ووقع إبرا، الذي سيكمل في أكتوبر المقبل، عامه الـ 39، على عقد انضمامه لميلان في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم.