الامارات | «كنعان» ينافس في كأس الوثبة في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كنعان» ينافس في كأس الوثبة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر اليوم، الجولة الـ16 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، الذي تشارك فيه ستة خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، ضمن النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويمثل «ياس» لإدارة سباقات الخيل في سباق «بري بوركوي» لمسافة 1600 متر «قوائم»، البالغة جائزته 20 ألف يورو، الجواد «كنعان» ابن «سراب»، بإشراف دي غوليمين، وبقيادة الفارس اورتيز مندزابل. وينافس على اللقب «امجز دي بيبول» لمارسيل ميزي، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news