الامارات | سعيد الكثيري يمدد للظفرة موسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الكثيري يمدد للظفرة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم عن تجديد عقد مهاجم الفريق، سعيد الكثيري، لموسمين، بعد أن كان عقده قد انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وقال النادي في بيان عبر حسابه في «تويتر»، إن «اللاعب سعيد الكثيري قدم شكره للإدارة، وشدد على أنه سيكون على قدر التحدي والطموح في الموسم الجديد».

مهاجم الظفرة: سنكون على قدر التحدي والطموح في الموسم الجديد

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