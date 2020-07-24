- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الكثيري يمدد للظفرة موسمين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم عن تجديد عقد مهاجم الفريق، سعيد الكثيري، لموسمين، بعد أن كان عقده قد انتهى بنهاية الموسم الماضي.
وقال النادي في بيان عبر حسابه في «تويتر»، إن «اللاعب سعيد الكثيري قدم شكره للإدارة، وشدد على أنه سيكون على قدر التحدي والطموح في الموسم الجديد».
مهاجم الظفرة: سنكون على قدر التحدي والطموح في الموسم الجديد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سعيد الكثيري يمدد للظفرة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.