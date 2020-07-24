الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدمة
أصدر نادي في «الهواة» تعليمات إلى لاعب «سوبر» نجح في نيل توقيعه حديثاً، بكتم السر، والاستمرار في مفاوضاته مع أندية أخرى منافسة، بسبب رغبتهم في إحداث صدمة للمنافسين بعد كشف الأمر.
مساعدون
أصر المدرب المواطن المميز في الموسم الماضي على نادٍ من «الهواة» بأن يضم إلى جهازه التدريبي أربعة مساعدين من ضمنهم محلل مباريات، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.
مترجم
فوجئ مترجمٌ عمل سابقاً مع اتحاد كرة القدم باستعانة المدرب الجديد بمترجم خاص إلى اللغة العربية ضمن طاقمه المساعد، إذ كان ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر لإجادته التحدث بلغات عدة.
إداري
تلقى إداري في اتحاد لعبة جماعية التهاني عقب عودته للواجهة مجدداً من الباب الكبير، خصوصاً أنه كان قد تم إبعاده من الواجهة في الفترة السابقة دون أسباب مقنعة.
تسويق
تحوّل حساب حارس مرمى معروف من نشر يومياته لمتابعيه إلى ترويج المنتجات الغذائية، إذ ينشر بصورة يومية أرقام هواتف وقائمة المأكولات للمحال التي يزورها.
غالفاو
اختار اللاعب البرازيلي لوكاس غالفاو البقاء في دبي خلال الفترة الماضية، رغم انتهاء إعارته إلى الوصل من إنغولشتات الألماني، إذ نشر رسالة ودّع بها جمهور ولاعبي الفريق، بينما أظهر استمتاعه بالألعاب البحرية مع زوجته في شاطئ جميرا.
حرج
تسبب توجيه صادر عن إدارة أحد الأندية الكبيرة بعدم التعامل مع وسائل الإعلام إلا من خلال إدارة الإعلام بالنادي؛ حرجاً شديداً للإداري الذي كان يتعامل مع الإعلام باحترافية عالية.
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