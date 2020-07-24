الامارات | ليوناردو دي سوزا.. شيف برغر

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي سوزا.. شيف برغر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، عن امتلاكه مهارة إعداد الأطعمة السريعة، بعدما نشر على حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو أثناء إعداده وجبة برغر، وتوضيحه خطوات إعداد الوجبة بأفضل طريقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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