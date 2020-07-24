الامارات | رونالدو مينديز: جمهور الوصل الأفضل في الإمارات دون منازع

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو مينديز: جمهور الوصل الأفضل في الإمارات دون منازع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، البرازيلي رونالدو مينديز، أن الموسم الجديد 2020-2021 سيكون التحدي الأهم في مسيرته، بعدما قرر النادي إعادة قيده في قائمة الفريق، لافتاً إلى أن الوصل منحه فرصة لا تعوض بقيده في خانة اللاعب الأجنبي الرابع، مشدداً على أنه لن يفرط في هذه الفرصة، وسيقاتل حتى يظهر بأفضل صورة.

وقال مينديز في تصريحات صحافية إنه خاض فترة صعبة جداً بسبب إصابته في كاحل القدم، وإجرائه عملية جراحية، موضحاً: «كان موسماً صعباً جداً بالنسبة لي، إذ إنني ابتعدت عن الفريق تماماً، ولم أشارك في أي تدريب مع اللاعبين. كان محبطاً أن أغيب عن التدريبات والمباريات، بينما كان الأمر الإيجابي مع الاستعداد للموسم الجديد هو قرار شركة الوصل لكرة القدم بإعادة قيدي في قائمة الفريق، رغم الفترة الطويلة التي غبت خلالها عن التدريبات».

وأضاف: «أصبحت جاهزاً بنسبة 100%، وتعافيت تماماً من الإصابة، ولا يسعني إلا أن أشكر إدارة النادي والجمهور، خصوصاً أن الجميع ساعدني في الفترة الماضية، وأرى أنني أمام تحدٍّ جديد وصعب، وأعلم أن الموسم الماضي لم يكن جيداً بالنسبة إلى الوصل على مستوى النتائج، ولكن في الفترة الحالية تعاقد النادي مع لاعبين جدد، وعاد أكثر من لاعب إلى التدريبات بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي أبعدتهم، ما يجعل قائمة الفريق أكثر تكاملاً وجاهزية في الموسم المقبل».

Advertisements

وقال اللاعب: «الجمهور الوصلاوي هو الأفضل في الإمارات من دون منازع، ولا يمكن أن أنسى أول موسم لي مع الفريق، لقد كان موسماً رائعاً، والجمهور قدم خلاله دعماً كبيراً للفريق، وكان من أسباب النتائج الجيدة التي حققها «الفهود»، والمنافسة بقوة في البطولات المختلفة، لذلك أرى أنه إذا عاد جمهور الوصل مثلما عودنا إلى المدرجات فسنشاهد مستويات مختلفة من اللاعبين، وسيظهر الفريق بشكل أفضل في الموسم الجديد».

ورداً على سؤال حول خوض الوصل فترة الإعداد في الإمارات، وعدم السفر لخوض معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية، قال: «الجو حار جداً، وبالتأكيد ستكون فترة الإعداد صعبة جداً بالنسبة إلى اللاعبين، خصوصاً اللاعبين الجدد القادمين من أوروبا والأرجنتين وتشيلي، ولكن في ظل الظروف الحالية، لا يوجد مجال لدينا سوى القبول بالأمر الواقع، والتعايش مع فترة الإعداد بهذه الطريقة، وتقديم كل ما لدينا حتى نصل إلى أفضل درجات الجاهزية قبل بدء الموسم».

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الوصل سيبدأ مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي بمواجهتين صعبتين، قائلاً: «سنبدأ الموسم بمواجهة من العيار الثقيل أمام الوحدة في كأس الخليج العربي، إذ إن مبارياتنا مع (العنابي) دوماً ما تكون قوية وصعبة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الدوري، فالمباراة أمام بني ياس لن تكون سهلة، ويجب أن نستعد جيداً حتى نبدأ الموسم بشكل جيد، ما ينعكس علينا بشكل إيجابي في المباريات التالية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news