الامارات | محمد فوزي.. درجة البكالوريوس

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزي.. درجة البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ نادي النصر لاعبه محمد فوزي الذي حصل على شهادة البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام من جامعة الجزيرة بتقدير جيد جداً، حيث نشر حساب النادي الرسمي في «تويتر» تهنئة للاعب، كما تفاعل أصدقاؤه معه عبر الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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