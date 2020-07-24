الامارات | كلوب: الفرق الأخرى تتربّص لليفربول الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: الفرق الأخرى تتربّص لليفربول الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أنه يتعين على لاعبيه مواصلة الارتقاء بمستوياتهم، بعد رفعهم كأس الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك لأن الفرق الاخرى ستكون متربصة الموسم المقبل، على حد تعبيره.

وحسم ليفربول اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً، الشهر الماضي، لكنه احتفل برفع الكأس رسمياً بعد تغلبه على تشلسي 5-3 في مباراة مثيرة على ملعب انفيلد مساء الأربعاء.

وقال كلوب بعد مراسم التتويج: «يتعين علينا ألّا نتوقف، لدينا تحديات داخلية توجب علينا مواصلة الارتقاء بمستوانا».

وأضاف «لدينا الفرصة للارتقاء خطوة اضافية، ويجب أن ننتهزها لأن الفرق الأخرى لن تنام».

وتابع «تشلسي فريق موهوب، توجب علينا بذل جهود إضافية للتغلب عليه الليلة. سينافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب أيضاً، لا ضمانات لأي شيء، لكننا سنحاول».

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وكان ليفربول تغلب على تشلسي ايضاً مطلع الموسم الحالي، لرفع الكأس السوبر الأوروبية بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، قبل أن يضيف اليها لقب بطل العالم للأندية ليحصد أربعة ألقاب كبيرة.

وأعرب كلوب عن فخره بهذه السلسلة من النجاحات، بقوله «نحن أبطال إنجلترا، أوروبا والعالم. أحرزنا أربعة ألقاب، وهي كبيرة حقاً، وبالتالي أنا فخور للغاية».

وتابع «عموماً أنا شخص لا يحب التقاط الصور، لكن في هذه المناسبة أريد صورة مع الألقاب الأربعة، لأن هذا الأمر لا يحصل دائماً».

في المقابل، اعتبر جوردان هندرسون، الذي بات أول قائد في صفوف ليفربول يرفع كأس الدوري الانجليزي الممتاز منذ اعتماد هذه التسمية موسم 1992-93، أن طريقة الفوز على تشلسي الذي كان يسعى الى انتزاع نقطة ليضمن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل، تعتبر مؤشراً واضحاً لما يمكن لفريقه تحقيقه الموسم المقبل، وقال في هذا الصدد: «لقد كانت رحلة رائعة، والنهاية كانت مميزة».

وأضاف «الموسم المقبل سيشكل تحدياً كبيراً لنا. لكنني أعتقد باننا أظهرنا في هذه الأمسية العقلية لكي نقدم عرضاً رائعاً ونخرج بنتيجة إيجابية».

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