الامارات | شباب الأهلي يسحب شكواه ضد اتحاد الكرة والرابطة من أجل «المصلحة العامة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يسحب شكواه ضد اتحاد الكرة والرابطة من أجل «المصلحة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، المستشار سعيد الحوطي، أن نادي شباب الأهلي سحب شكواه التي كان قد تقدم بها إلى اللجنة ضد رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم، على خلفية قرار الرابطة إلغاء دوري الخليج العربي، وذلك من أجل المصلحة العامة، بحسب الأوراق التي تلقتها اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته أمس. وقال الحوطي في تصريحات صحافية، إن «اللجنة وافقت على الطلب، وتم إيقاف النظر في القضية، وإثبات التنازل وفق نصوص اللوائح»، مضيفاً أن «اللجنة تعاملت باحترافية مع ملف القضية منذ اللحظة الأولى وحتى المهلة القانونية التي منحتها للنادي الأسبوع الماضي، بعد تقدمه بطلب رسمي بذلك». وأوضح: «قررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، برئاسة رئيس اللجنة سعيد الحوطي، وعضوية كل من حسن الشيباني وسلمان الطويل وعبدالله الحمادي إثبات تنازل شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن شكواه المقامة أمام اللجنة». وأشاد رئيس لجنة الانضباط بالخطوة التي وصفها بـ«الإيجابية لنادي شباب الأهلي، لكونها جاءت بهدف الصالح العام، بحسب وجهة نظر النادي». ووجه الحوطي الشكر إلى جميع الأندية بدوري الخليج العربي على الالتزام والتعامل الراقي في جميع القضايا التي نظرت فيها اللجنة على مدار الموسم، وتعاملت خلالها بمساواة وشفافية ووضوح مع الجميع».

وأشار سعيد الحوطي إلى أن «قضية شباب الأهلي هي الأخيرة للجنة في الوقت الحالي، إذ تنتظر إعادة التشكيل لدورة جديدة خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في أغسطس المقبل».

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