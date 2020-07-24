الامارات | مؤتمر طبي دولي عن إصابات أغشية المفاصل للاعبي كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر طبي دولي عن إصابات أغشية المفاصل للاعبي كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد كرة القدم ومركز الـ«فيفا» الطبي المتميز في دبي، اليوم، عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، مؤتمراً طبياً دولياً بعنوان: «أحدث الأساليب العلاجية لإصابات أغشية مفاصل ركبة وكاحل لاعب كرة القدم»، وذلك بمشاركة واسعة من المختصين في مجال الطب الرياضي والكوادر الطبية العاملة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية المحلية والعالمية.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «يترأس جلسات المؤتمر رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة الدكتور مصطفى الهاشمي، ومدير مركز الفيفا الطبي بدبي الدكتور مراد الغرايري، ويُقدم المؤتمر نخبة متميزة من كبار استشاريي الجراحة العالميين يتقدمهم البروفيسور رامون كوجات من مركز كوجات الطبي ببرشلونة، ومدير مركز الفيفا بنيويورك الدكتور رايلي ويليامز، والدكتور فريدريك كيامي من جامعة السوربون بباريس، ومدير مركز الفيفا بليج (بلجيكا) الدكتور فرنسوا كو، والدكتور سعود طرابجنيك من مركز الفيفا الطبي في دبي، ومدير الإدارة الطبية لنادي الهلال السعودي الدكتور مبارك المطوع منسقاً للمؤتمر».

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري: «إن الشراكة المثمرة بين الاتحاد ومركز (فيفا) الطبي في تنظيم المؤتمرات والورش المختصة بمجال الطب الرياضي، تسهم في زيادة خبرات الكوادر الطبية العاملة بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية».

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بدوره، قال رئيس مركز الـ(فيفا) الطبي المتميز بدبي، سامي القمزي: «إن توجيهات ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لتنظيم المؤتمرات الطبية العالمية بالشراكة مع مركز الـ(فيفا) بدبي، تدل على أن الدولة لم تترك مجالاً إلّا وكانت سباقة فيه، ما جعلها مركزاً لتبادل الخبرات الدولية، وتخطى إشعاعها المعرفي الحدود ليصل إلى أقصى بقاع الأرض».

وأكد القمزي أن مركز الـ«فيفا» بدبي شريك رئيس مع اتحاد الكرة في تطوير وتحديث خبرات كوادرنا الطبية بالأندية والمنتخبات الوطنية باستقطاب أهم الاستشاريين والمتخصصين حول العالم.

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