الامارات | شباب الأهلي يجدد عقد وليد حسين

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يجدد عقد وليد حسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت شركة شباب الأهلي لكرة القدم تجديد عقود نجوم الفريق الأول، بعدما وقع لاعب الوسط، وليد حسين، أمس، رسمياً على عقد جديد مع الفريق، ليصبح ثامن لاعب يتم تجديد عقده خلال الفترة الماضية.

وكشف بشير سعيد، وكيل أعمال وليد حسين، عن تجديد عقد الأخير مع شباب الأهلي، بعدما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة للاعب عقب تجديد عقده، متوجهاً إليه بالتهنئة على هذه الخطوة.

وكان شباب الأهلي قد جدد عقود سبعة لاعبين، هم: يوسف جابر، ومحمد جابر، وماجد ناصر، وإسماعيل الحمادي، ووليد عباس، وعبدالعزيز هيكل، وأحمد خليل، ليحتفظ شباب الأهلي بأبرز نجومه استعداداً للموسم الجديد.

Advertisements

8

لاعبين جدّد شباب الأهلي عقودهم تحضيراً للموسم الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news