الامارات | ويستهام يتعادل مع مانشستر يونايتد ويضمن البقاء رسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن ويستهام يتعادل مع مانشستر يونايتد ويضمن البقاء رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فريق ويستهام يونايتد البقاء رسمياً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله 1 /‏ 1 مع مضيفه مانشستر يونايتد، أول من أمس، في المرحلة 37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد ويستهام إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر بترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط أمام مراكز الهبوط، لتصبح مواجهته الأخيرة أمام ضيفه أستون فيلا (شرفية) في المرحلة الأخيرة للمسابقة يوم الأحد المقبل.

في المقابل، اقترب مانشستر يونايتد من إنهاء البطولة وهو في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث (مؤقتاً) بفارق الأهداف أمام تشلسي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه، قبل لقائه مع مضيفه ليفربول في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

Advertisements

وأصبح يكفي مانشستر يونايتد التعادل مع مضيفه ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة، في المرحلة الأخيرة للبطولة، من أجل ضمان تواجده رسمياً في المربع الذهبي للمسابقة، ومن ثم المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وبادر ويستهام بالتسجيل من قبل لاعبه ميتشيل أنطونيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، فيما تكفل ماسون جرينوود بإحراز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 51.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news