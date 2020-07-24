الامارات | البلوشي: أصحاب الهمم بحاجة لأكاديمية رياضية لتطوير المدربين

شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي: أصحاب الهمم بحاجة لأكاديمية رياضية لتطوير المدربين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت العضو السابق لمجلس إدارة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، عبير البلوشي، حاجة رياضيي أصحاب الهمم لوجود أكاديمية تخصصية، تسهم بتأهيل المدربين والمدربات في جميع النواحي، ومنها كيفية التعامل مع أصحاب الهمم خلال التدريبات المعتادة كشرط أساسي لالتحاقهم بالعمل في أندية أصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال ورشة الأساليب الفنية والبرمجة لتمارين جري الكراسي المتحركة، التي قدمها المدرب التونسي سامي طرابلسي عبر منصة زووم.

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وقالت البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «إن من الضروري أن تضم الأكاديمية خبراء قادرين على تمكين المدربين في مجالات عملهم، وخضوعهم لاختبارات تتزامن وافضل الأساليب العالمية»، مشيرة إلى أهمية أن يتم اعتماد هذه الأكاديمية لدى الجهات الرسمية، وتكون شهادتها نافذة في جميع الدول، وإلا يسمح للمدربين بمزاولة مهنة التدريب في أندية أصحاب الهمم دون الشهادة.

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