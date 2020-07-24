الامارات | مؤتمر عن مستقبل الحركة الأولمبية في الدولة يعقد الأحد

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر عن مستقبل الحركة الأولمبية في الدولة يعقد الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن عقد مؤتمر «عن بعد»، يتناول مستقبل الحركة الأولمبية في الدولة بعد «كوفيد - 19»، ويعقد الساعة 10:30 صباح بعد غد، بحضور لفيف من المسؤولين والمعنيين بالحركة الأولمبية بالدولة.
وقالت اللجنة في بيان لها إن من أبرز المحاور التي سيتم تناولها: التحولات الدولية في الحركة الأولمبية وتأثيرها على واقع الرياضة في الدولة، ودور اللجنة في دعم الاتحادات الرياضية، والتحديات التي تواجه الحركة الأولمبية في الإمارات، والتحديات الرقمية في ممارسة الرياضية، وأهم الفرص التي يجب استهدافها للتعامل مع الحركة الأولمبية في الدولة.
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