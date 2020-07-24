الامارات | إيغور.. متفرغ لزوجته وابنه

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور.. متفرغ لزوجته وابنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دايزي براندينو وكيلة أعمال لاعب الشارقة إيغور كورنادو، أن إيغور اعتاد تخصيص وقت فراغه ليقضيه مع زوجته وابنه، وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «كون إيغور أباً شاباً فمن المدهش أن نرى مدى حبه وطريقة تخصيص أوقات فراغه لابنه وزوجته». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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