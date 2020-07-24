الامارات | النصر يواصل تدريباته اليومية

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواصل تدريباته اليومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر تدريباته اليومية خلال معسكره المغلق الذي يقيمه في دبي، إذ يتدرب «العميد» على فترتين، صباحية في الملعب المغطى بالمركز التجاري، ومساءً في الملعب الفرعي للنادي، ويستعد لخوض عدد من المباريات الودية التي كان المدرب الكرواتي كرونسلاف قد طلب تأمينها خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي على حسابه في «توتير»، إن «نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر أحمد خوري، ورئيس شركة الكرة عبدالرحمن أبوالشوارب، زارا تدريبات الفريق، والتقيا مع المدرب»، مشيراً إلى أن «الفريق يتدرب مكتمل العدد في انتظار الإعلان عن آخر الصفقات، واللاعب الأجنبي الرابع، الذي سيمثل الفريق الموسم المقبل».

وكان النادي قد أعلن عن تعاقده مع لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، قادماً من الشارقة، بعدما أسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري للمرة الأولى بعد غياب أكثر من عقدين.

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- الفريق يتدرب

مكتمل العدد في

انتظار الإعلان عن آخر الصفقات.

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