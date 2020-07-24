الامارات | مينيزيس: سأسخّر خبرتي مع إنترناسيونال في خدمة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن مينيزيس: سأسخّر خبرتي مع إنترناسيونال في خدمة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهّد الوافد الجديد لصفوف العين، البرازيلي إريك مينيزيس، بتسخير كل خبراته التي اكتسبها مع ناديه السابق، إنترناسيونال البرازيلي في خدمة ناديه الجديد، وأنه يأمل تحقيق النجاح في أول موسم له مع «الزعيم» الذي التحق بصفوفه بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وقال مينيزيس في رسالة وجّهها لجماهير نادي العين عبر «إنستغرام» عقب وصوله إلى الدولة أول من أمس: «بعد الرحلة الطويلة من البرازيل إلى الإمارات أعلن عن بداية التحدي الجديد في حياتي، والذي سأبذل فيه كل ما في وسعي من أجل تحقيق النجاح المنتظر مني، وأن أشكل الإضافة المنتظرة لتشكيلة العين».

وأضاف: «أشكر نادي إنترناسيونال على كل الأيام التي قضيتها معهم، والتي بلغت ثماني سنوات تعلمت فيها الكثير وحصلت على الخبرة، حالياً بدأت تحدياً جديداً مع العين، وسأسخّر له كل خبراتي، وأتمنى أن يكون موسماً ناجحاً».

ويخضع الوافد الجديد للحجر الصحي في فندق العين روتانا لحين التأكد من خلوه من فيروس كورونا، على أن يلتحق بعدها مباشرة بتدريبات الفريق على استاد خليفة بن زايد، بقيادة المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق مطلع شهر سبتمبر المقبل.

Advertisements

ووفقاً للبرنامج التحضيري سيواصل الفريق تدريباته اليومية صباحاً داخل الصالة الرياضية، بينما يؤدي تدريبات بدنية في المساء على ثلاث مجموعات، بينما يترقب المدرب عودة اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب الوطني من أجل تحديد مواعيد المباريات الودية التي سيخوضها «الزعيم» قبل عطلة عيد الأضحى.

8

سنوات قضاها إريك مينيزيس في نادي إنترناسيونال البرازيلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news