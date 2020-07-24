شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يفوز على كالياري بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق لاتسيو على نظيره كالياري، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أوليمبيكو»، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة ٣٥ من منافسات الدوري الإيطالي.

وتقدم كالياري بالهدف الأول في اللقاء عن طريق اللاعب جيوفاني سميوني في الدقيقة ٤٥، فيما تعادل لفريق لاتسيو اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة ٤٧، وبعدها تقدم اللاعب تشيرو إيموبيلي بالهدف الثاني في الدقيقة ٦٠ ليسجل الهدف رقم ٣١ له هذا الموسم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق لاتسيو لـ ٧٢ نقطة في المركز الرابع، حيث يأمل الفريق في المنافسة على مركز مضمون لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يبقى فريق كالياري في المركز الثالث عشر برصيد ٤٢ نقطة.