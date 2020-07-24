10 نجوم مهددون بالغياب في ديربي جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد فريقا الاتحاد والأهلي للعودة مجددا لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعينهما على اللقاء الذي سيجمعهما في التاسع من أغسطس المقبل ضمن الجولة الـ24.

ويمتلك 6 لاعبين من لاعبي النادي الأهلي بطاقات صفراء متراكمة تهددهم بالمشاركة في مواجهة الاتحاد، حيث سيدشنون عودتهم بمواجهة الحزم ضمن الجولة الـ23.

ويأتي في مقدمة اللاعبين المهددين بالإيقاف قائد الفريق حسين عبدالغني بالإضافة إلى لوكاس ليما وسعيد المولد وساريتش وحسين المقهوي، وأخيرا المهاجم ديجانيني الذي قرر عدم الاستمرار مع الفريق وتوجه للفيفا لفسخ عقده.

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وفي الاتحاد الذي يبحث عن تحسين مركزه والابتعاد عن التهديد بالهبوط، هناك أربعة لاعبين أساسيين مهددون بالإيقاف، وهم رومارينهو وزياد المولد ومنصور الحربي وعبدالإله المالكي، وذلك في حال حصولهم على بطاقة صفراء في مواجهة أبها في الجولة الـ23 المقبلة.

من جهة أخرى، بدأ المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي بمتابعة الثلاثي عبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني وهارون كمارا عن كثب لاختيار الأفضل من بينهم كمهاجم أساسي تأهبا لمواجهة أبها.

وتأتي الخطوة بعد إصابة المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني في مواجهة القادسية الماضية، والذي لم يكمل مجريات الشوط الأول في اللقاء الودي، حيث سيخضع اللاعب للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين.