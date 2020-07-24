شكرا لقرائتكم شوقي غريب: سنواجه البرازيل والأرجنتين قبل أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه تقدم ببرنامج الى اللجنة الخماسية من أجل خطة تجهيز المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو.
وأكد شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية: اللجنة الخماسية خاطبت الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماد البرنامج التجهيزي".
وتابع: "إعداد البطل الأولمبي يحتاج فترة زمنية كافية من أجل حصد ميدالية مناسبة، ونحن نعمل بكامل قوتنا ونشتغل دائما".
وأشار: "نخاطب عدد من المنتخبات من أجل مواجهتها وديا ومن ضمنهم البرازيل والأرجنتين".
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