طاهر محمد طاهر يجتاز الكشف الطبي.. والأهلي يدفع قيمة الصفقة على سنة

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب المنتقبل حديثًا للنادي الأهلي، اجتاز الكشف الطبي والذي أثبت سلامته وعدم وجود أية أمراض مزمنة تؤثر علي مشوار اللاعب مع القلعة الحمراء.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات صحفية: "الأهلي اتفق مع المقاولون العرب علي سداد قيمة صفقة اللاعب المقدر بـ20 مليون جنيه علي مدار سنة، وسيكون القسط الأول في شهر أكتوبر المقبل".

إتفق مسئولو النادي الاهلي مع نظراؤهم في المقاولون العرب على دفع أول قسط في صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب في شهر أكتوبر المقبل بعدما حصل النادي على توقيع اللاعب لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم الجاري مقابل 22 مليون و500 ألف جنيه ، ورغم أن الاهلي أعلن عن الصفقة قبل اسبوعين تقريباً بشكل رسمي وتم تقديم اللاعب من جانب الأهلي عبر قنواته الإعلامية إلا أن تسديد أول قسط لن يتم حالياً لأن الموسم الحالي مازال مُستمراً بعدما تم تأجيله عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا التى عانى منها العالم كله، وأتفق الناديين على تسديد أول قسط من قيمة الصفقة في أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى ، أكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون أن الأخبار المثارة حول تعرض إصابة طاهر محمد طاهر بقطع في الرباط الصليبي في وقت سابق، هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": طاهر لم يتعرض لإصابة سابقة في الرباط الصليبي كل ما تعرض له هو قطع في غضروف الركبة ولأنه أجرى عملية جراحية استغرق تأهيله ستة أشهر بشكل طبيعي وعاد وشارك مع الفريق دون أي مشكلة".

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أضاف عبد الغني: "كفاية كذب" عن طاهر، سيكون أفضل لاعب في مصر في الموسم المقبل، وليس لدى اللاعب أي إصابة مزمنة، ويتعرض للإصابات العضلية التي يتعرض لها لاعبو الكرة مع ضغط المباريات فقط وهذا ليس لعيب في اللاعب وإنما بسبب التأهيل، وطاهر يمتلك عقلية احترافية رغم صغر سنه وكان يرفض اللعب سريعًا إلا بعد الشفاء التام من إصابته

وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلى بداية من الموسم المقبل مقابل 25 مليون جنيه، منهم 5 ملايين سيتم سدادها حال حدوث شروط معينة، بالإضافة إلى أن العقد يمنح المقاولون العرب الحق فى الحصول على نسبة 20% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

واتفق الأهلى أن يُجرى طاهر محمد طاهر الكشف الطبى قبل انضمامه، فى الوقت الذى يمنح عقد شراء طاهر الأهلى الحق فى فسخ التعاقد حال معاناة اللاعب من أى إصابة مزمنة، فى الوقت الذى أكد مسئولو الأهلى أن النادى تأكد من عدم معاناة اللاعب من أى إصابات مزمنة.