شكرا لقرائتكم سلطان: جميع إصابات كورونا طبيعية ما عدا الإنتاج.. وحمدي فتحي يعود بعد 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن جميع حالات الأندية المصابة بكورونا طبيعية بخلاف الإنتاج الحربي ونطمئن على لاعبي الإنتاج الأول بأول

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: حمدي فتحي يحق له المشاركة في تدريبات الأهلي بعد 10 أيام عقب التأكد من سلبية عينته وعدم شكواه من أية أعراض.

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تابع: لم نخفف الإجراءات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا وسنكثف المسحات الطبية للاعبين مع لعب مباريات الدوري.

أوضح: لابد من خضوع الفرق التي تلعب مباريات ودية لمسحة كورونا قبل موعد المباراة بـ48 ساعة.