شكرا لقرائتكم سلطان: جميع إصابات كورونا طبيعية ما عدا الإنتاج.. وحمدي فتحي يعود بعد 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن جميع حالات الأندية المصابة بكورونا طبيعية بخلاف الإنتاج الحربي ونطمئن على لاعبي الإنتاج الأول بأول
قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: حمدي فتحي يحق له المشاركة في تدريبات الأهلي بعد 10 أيام عقب التأكد من سلبية عينته وعدم شكواه من أية أعراض.
تابع: لم نخفف الإجراءات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا وسنكثف المسحات الطبية للاعبين مع لعب مباريات الدوري.
أوضح: لابد من خضوع الفرق التي تلعب مباريات ودية لمسحة كورونا قبل موعد المباراة بـ48 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان: جميع إصابات كورونا طبيعية ما عدا الإنتاج.. وحمدي فتحي يعود بعد 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.