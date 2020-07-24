شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار.. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك الزمالك حصل علي توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز منذ فترة، مشيرًا إلى وجود جلسة الساعات الماضية لانهاء المفاوضات بين الناديين إلا أن رجب لم يحضر الجلسة.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية، أن رجب بكار لم يحضر الجلسة بعدما تلقى اتصال هاتفي من النادي الاهلي يطلب منه الانتظار وعدم التوقيع لأي نادي.
وتابع: "مسؤولو الأهلي أكدوا للاعب انه سينضم للفريق في الموسم الجديد، وسيتم انهاء المفاوضات مع نادي بيراميدز".
كشف مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، عن عودة مفاوضات الزمالك معه من خلال وسطاء خلال الأيام الأخيرة، ورحب اللاعب بارتداء قميص الفريق الأبيض بشرط أن يتم التفاوض بشكل رسمى مع ناديه حول إنهاء صفقة ضمه فى الموسم الجديد، وتبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حيث تم عرض عليه مجموعة مختلفة من لاعبى الدورى المصرى لتدعيم تلك الجبهة إلى جانب بعض السير الذاتية للاعبين أجانب لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى للفريق إلى جانب الصاعد أحمد عيد.
واستبعد مسئولو الزمالك، فى الفترة الأخيرة، فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، لذا أصبحت فرص بكار كبيرة فى الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض حال إنهاء التفاوض مع ناديه حول ضمه والذى يرغب فى تسويقه بالموسم الجديد بعدما تم تدعيم الجبهة اليمنى بضم أحمد فتحى ظهير الأهلى عقب نهاية عقده مع ناديه ورفضه تجديد التعاقد ليقوم بالتوقيع لبيراميدز وتم الإعلان عن صفقة ضمه بصورة رسمية.
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