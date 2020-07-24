شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار.. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك الزمالك حصل علي توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز منذ فترة، مشيرًا إلى وجود جلسة الساعات الماضية لانهاء المفاوضات بين الناديين إلا أن رجب لم يحضر الجلسة.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية، أن رجب بكار لم يحضر الجلسة بعدما تلقى اتصال هاتفي من النادي الاهلي يطلب منه الانتظار وعدم التوقيع لأي نادي.

وتابع: "مسؤولو الأهلي أكدوا للاعب انه سينضم للفريق في الموسم الجديد، وسيتم انهاء المفاوضات مع نادي بيراميدز".

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