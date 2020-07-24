شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: ليس أي لاعب يستطيع اللعب في الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق أن ليس أي لاعب في الدوري المصري يستطيع اللعب للأهلي والزمالك .

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة تلفزيونية أن اللعب للأهلي والزمالك ليس بالسهولة التي يتخيلها الكثير مشيراً إلى أن الضغوط التي يتعرض لها اللاعبين داخل قطبي الكرة المصرية صعبة على أي لاعب .

وتابع اللاعب الذي ينضم للاهلي والزمالك يبدء في تحدي كبير ويستطيع تحقيق ألقاب وبطولات لن يحققها خارج الناديين.

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