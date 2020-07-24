شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: ليس أي لاعب يستطيع اللعب في الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق أن ليس أي لاعب في الدوري المصري يستطيع اللعب للأهلي والزمالك .
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة تلفزيونية أن اللعب للأهلي والزمالك ليس بالسهولة التي يتخيلها الكثير مشيراً إلى أن الضغوط التي يتعرض لها اللاعبين داخل قطبي الكرة المصرية صعبة على أي لاعب .
وتابع اللاعب الذي ينضم للاهلي والزمالك يبدء في تحدي كبير ويستطيع تحقيق ألقاب وبطولات لن يحققها خارج الناديين.
قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أنه لا يوجد أحد يتوقع ما فعله محمد صلاح مع ليفربول بالتتويج بالألقاب والبطولات .
وتابع سعيد أن خروج صلاح للإحتراف نقطة تغير كبير في مشواره الكروي ، وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون دافع قوي خلال الفترة القادمة
وأكمل أن إصرار صلاح على الإحتراف من الدوري السويسري وعدم لعبه للأهلي والزمالك وقتها يُعد تفكير لاعب يبحث عن المجد وصناعة
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