شكرا لقرائتكم فرج عامر يحدد قيمة التنازل عن مهاجمه حسام حسن: مليوني دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحه أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادي عرضا من أحد الأندية للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق وطلبت مبلغ 2 مليون دولار للإستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم .

وأضاف عامر في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكني حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن.

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قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة للحفاظ سلامة الجميع.

أوضح عامر أن النادي يتبع جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأيام الماضية وحرصين تماماً على الحفاظ على جميع العاملين بالنادي من خلال إجراء مسحات بصفه مستمره .

وتابع اللاعبين يحضرون للنادي من أجل التدريبات فقط ولم يستخدمو غرف تغيير الملابس وعليهم الحفاظ على سلامتهم وإتباع الإجراءات اللازمة .