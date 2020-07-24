شكرا لقرائتكم شوقي غريب: محمد صلاح سيتواجد مع المنتخب في طوكيو وتريزيجيه مرشح بقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن محمد صلاح، لاعب منتخبنا الأولمبي، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سيتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.
وأكد شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح لاعب كبير وبكل تأكيد سيكون معنا ولكن نضغط بقوة على ليفربول للموافقة ولكن اذا نادييه رفض فلن نتمكن من ضمه".
وعن انضمام تريزيجيه، أشار غريب: "هو لاعب عالمي وسيحقق نجاحات أكبر، ومن المؤكد أنه مرشح بقوة فهو إضافة قوية".
قال شوقي غريب، إنه سيبذل محاولات كبيرة من أجل ضم محمد صلاح لأولمبياد طوكيو.
وأكد شوقي غريب: "نحن نحاول مع ليفربول من أجل ضم اللاعب ولكن من الوارد أن يقوم الريدز برفض الطلب".
وشدد: "اذا رفض ليفربول فسنقوم بالضغط والعديد من المحاولات فهو لاعب مهم للغاية وجاهز للسفر بنفسي لإقناعهم".
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