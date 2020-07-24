شكرا لقرائتكم التظلمات: لا يحق لرئيس سموحة عقاب لاعبيه حال إصابتهم بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن قرار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بفرض عقوبات على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا. Advertisements وأكد الشوربجي في تصريحات تلفزيونية: "لا يحق لرئيس سموحة عقاب لاعبيه حال إصابتهم بكورونا". وتابع: "ربما يكون قرار فرج عامر شخصي ولكنه قرار لا تنص عليه أية قوانين"

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