شكرا لقرائتكم شوقي غريب: نفكر فى ضم مرموش قبل الأولمبياد.. وطاهر طاهر ليس في حساباتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يتابع عمر مرموش، لاعبنا المصري المحترف في فولفوسبورج الألماني.

وأكد شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية: "عمر مرموش ضمن حسابتنا في الأولمبياد وهو لاعب متألق ومهم في الأولمبياد".

وأشار: "أتابع مرموش جيدا ونقوم أنا وجهازي المعاون بمتابعة جميع اللاعبين في مصر وفي جميع الدول الأوروبية".