شكرا لقرائتكم شوقي غريب: نفكر فى ضم مرموش قبل الأولمبياد.. وطاهر طاهر ليس في حساباتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يتابع عمر مرموش، لاعبنا المصري المحترف في فولفوسبورج الألماني.
وأكد شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية: "عمر مرموش ضمن حسابتنا في الأولمبياد وهو لاعب متألق ومهم في الأولمبياد".
وأشار: "أتابع مرموش جيدا ونقوم أنا وجهازي المعاون بمتابعة جميع اللاعبين في مصر وفي جميع الدول الأوروبية".
وكشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن موقف طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب والمنتقل حديثا للنادي الأهلي، من الانضمام للمنتخب الأولمبي، حال عدم مشاركته مع الأهلي.
وأكد شوقي غريب: "طاهر محمد طاهر، لاعب مهم وعلى خلق كبير واحد الركائز الأساسية".
وتابع: "ولكن إذا لم يشارك اللاعب مع الأهلي فسيدخل في منافسة مع لاعبين آخرين بسبب عدم مشاركته وأثبات جدارته".
وأشار: "لن يكون هناك مكان لطاهر محمد طاهر مع المنتخب الأوليمبي حال عدم مشاركته مع الأهلي".
وأتم: "إذا لعب طاهر محمد طاهر مع فريق 99 سيكون ضمن أولوياتنا أيضا".
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