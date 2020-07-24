شكرا لقرائتكم فرج عامر: سأمنح صوتي لـ"شوبير" أمام "أبو ريدة" في انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة على مساندة أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة السابق أمام هاني أبو ريدة المُرشح المُحتمل على رئاسة إتحاد الكرة في الإنتخابات القادمة . وأضاف عامر في تصريحات تلفزيونية أن أبو ريدة خذلنا في أحد السنوات عندما طالبنا بحكام أجانب في أحد مباريات الدوري وأيضاً مجلس إتحاد الكرة السابق لم يُقدم المنتظر منه في فترة رئاسته للجبلاية خاصة في بطولة افريقيا التي أقيمت في القاهرة .

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحه أن أحد وكلاء اللاعبين عرضو على إدارة النادي عرض من أحد الأندية وطلبت مبلغ 2 مليون دولار للإستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم .

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وأضاف عامر أن الأهلي والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكني حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن.

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة للحفاظ سلامة الجميع.

أوضح عامر أن النادي يتبع جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأيام الماضية وحرصين تماماً على الحفاظ على جميع العاملين بالنادي من خلال إجراء مسحات بصفه مستمره .

وتابع اللاعبين يحضرون للنادي من أجل التدريبات فقط ولم يستخدمو غرف تغيير الملابس وعليهم الحفاظ على سلامتهم وإتباع الإجراءات اللازمة .