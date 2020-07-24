شكرا لقرائتكم تيجانا: اعتزلت التعليق في يورو 2000 وغيرت مركز المحمدي من مهاجم لباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف، نجم نادى الزمالك السابق ، طلعت الأول في اختبارات المعلقين وعلقت علي مباراة السويد في يورو 2000 واعتزلت التعليق بعدها مباشرة معلقا "محبتش التعليق".

وأضاف نجم نادى الزمالك السابق ، في تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك ، أن بعض المعلقين يقومون بمغازلة الجمهور من خلال السوشيال ميديا أو يقومون بتحليل المباريات والتعليق على التحكيم مشددا على ضرورة قيام كل واحد بوظيفته ودوره على أكمل وجه ,

وأكد إسماعيل أنه يعشق عدد من المعلقين منهم أحمد الطيب وعلى محمد على وعصام الشوالي ورؤف خليف وحاتم بطيشة ومحمد فوزي.

وتحدث عن تجربة أحمد المحمدي قائلا المحمدى كان يلعب معانا في منتخب الشباب عندما كان لاعبا في غزل المحلة ثم انتقل إلى إنبي وكان يلعب في مركز رأس الحربة مع شريف أشرف ولكن كانت أهدافه قليلة وكان يجيد كمهاجم رقم 9 فقمت بتجريبه في الطرف اليمين فأجاد ومن يومها غيرت مركزه وهو لاعب يستحق الإشادة لانه ملتزم جدا

واختار تيجانا محمد منير كمطربه المفضل قائلا منير حبيبي طول عمري وادينى هدية في فرحي والعبقري أحمد زكى أحسن ممثل في حياتى.

كما تطرق تيجانا إلى الحديث عن ذكرياته في مباريات فريق أشانتي كوتوكو الصعبة في غانا ، قائلا فوجئنا في كوتوكو بمطر ورعد 7 ساعات وقولنا أن القيامة قامت بسبب الصواعق ولكنى كنت متفاءل بالمطر ، و مكنش بنحب جزم المطر رغم وجود المطر ، وكان فيه سحر ، مضيفا عفت نصار وأحمد رمزى رفضوا يركب الطيارة عشان الشباك طالع في ايد عفت أول ما ركب .

وواصل يوسف حديثه قائلا عندي أولادي عمر وفريدة جامعة أمريكية وعلاء وخالد ويوسف في فرق الناشئين في الزمالك، مضيفا بأحب كرة اليد ختارت في كلية التربية الرياضية كرة قدم تخصص أول والملاكمة تخصص تانى وأحب العاب القوي والجري، مضيفا لو لم أكن لاعب لكنت مدرس ألعاب .

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كما روى يوسف مواقف عن بيت العيلة في امبابة في مباراة الزمالك والترسانة والأشقاء الثلاثة في المعسكر المنزلي قائلا أيامها مكنش فيه معسكر الحاج والحاجة زملكاوية والزمالك بيلعب الترسانة والحاجة كانت بتأكلنا أنا والغزال أكتر من الكابتن سيد عشان كان بيلعب في الترسانة ،وتشجع الزمالك وتدعى للسيد انه يلعب كويس،" مضيفا والد على الحجار كان جارنا وقالى لازم تلعب في الزمالك .

وأكد إسماعيل أنه تلقي عروض من فريق القادسية السعودي ومنتخب السويس في1997 ، الا أنه قرر ان يعتزل ويختم حياته مع الزمالك ببطولة كبيرة مع الافرواسيوية .

كما روي عن نصيحة شقيقه سيد له في هدفه الرائع في مباراة اسكتلندا، قائلا سيد دائما كان بيقولى شغل الشمال والكرة كان فيها توفيق كبير ، مضيفا أخفيت علي المسئولين في الزمالك أنى شقيق إبراهيم يوسف عندما كنت ألعب تحت 15 سنة وبدوا بعدها في عمل مقارنة بينا وإبراهيم كان في عز تألقه.

وروى قصة صحفي تقابل معه في أول يوم في إيطاليا في كاس العالم 1990 وسأله منتخب مصر جاي يعمل ايه فرفض تيجانا الرد عليه وقال له بعد أسبوع هتعرف احنا جايين نعمل وبعد مباراة هولندا رفض الجوهري دخول الصحفي الفندق أو مقابلة أحدنا.