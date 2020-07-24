فرج عامر: توقيع الغرامات على لاعبى سموحة لعدم إلتزامهم بالتعليمات

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن قرار توقيع غرامة على اللاعبين في حالة إصابتهم بفيروس "كورونا" نتيجة لعدم إلتزامهم بكافة التعليمات والإجراءات الإحترازية.

وأشار رئيس سموحة في تصريحات تلفزيونية أن هناك حالتين مًابين بفيروس "كورونا" وتم الإعلان عنهم ، مشيراً إلى أنه قرر توقيع غرامة مالية على أي لاعب يتم إصابته بهذا الفيروس في الفترة القادمة لعدم إلتزامه بكافه الأجراءات الوقائيه.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحه إن أحد وكلاء اللاعبين عرضو على إدارة النادي عرض من أحد الأندية وطلبت مبلغ 2 مليون دولار للإستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم .

وأضاف عامر في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكني حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن.

Advertisements

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة للحفاظ سلامة الجميع.

أوضح عامر أن النادي يتبع جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأيام الماضية وحرصين تماماً على الحفاظ على جميع العاملين بالنادي من خلال إجراء مسحات بصفه مستمره .

وتابع اللاعبين يحضرون للنادي من أجل التدريبات فقط ولم يستخدمو غرف تغيير الملابس وعليهم الحفاظ على سلامتهم وإتباع الإجراءات اللازمة .