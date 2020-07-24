شباب الأهلي يسحب شكواه في «الانضباط» ضد الاتحاد والرابطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

تقدم نادي شباب الأهلي بطلب رسمي للجنة الانضباط برئاسة المستشار سعيد الحوطي؛ لسحب الشكوى التي سبق وقدمها النادي أمام اللجنة على خلفية إلغاء الدوري، وعدم تتويج النادي الذي كان متصدراً للترتيب بفارق 6 نقاط عن نادي العين.

وكان نادي شباب الأهلي قد تقدم بشكوى مماثلة لهيئة التحكيم في اتحاد الكرة، التي قررت في 14 يوليو/ تموز الحالي تعليق البت في القضية، إلى حين الفصل فيها بلجنة الانضباط.

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وقررت لجنة الانضباط خلال اجتماعها أمس الخميس بحضور الأعضاء: حسن الشيباني، وعبد الله الحمادي، وسلمان الطويل، إثبات تنازل شركة شباب الأهلي عن شكواها المقامة أمام الانضباط.

من جانبه، أكد المستشار سعيد الحوطي رئيس لجنة الانضباط، أن اللجنة تعاملت باحترافية مع ملف القضية منذ اللحظة الأولى، كما سبق ومنحت اللجنة نادي شباب الأهلي مهلة قانونية الأسبوع الماضي، بعد تقدمه بطلب رسمي بذلك، ولفت إلى أن قرار النادي بسحب شكواه ضد الاتحاد ورابطة المحترفين، جاء من أجل المصلحة العامة بحسب الأوراق التي تلقتها اللجنة، وبناءً عليه وافقنا على الطلب، وتم إيقاف النظر بالقضية، وإثبات التنازل وفق نصوص اللوائح.

وأشاد الحوطي بالخطوة الإيجابية لنادي شباب الأهلي، لاسيما أنها جاءت بهدف المصلحة العامة بحسب وجهة نظر النادي، مشيراً إلى أن اللجنة تعامل أطراف أي قضية على قدم المساواة والعدالة والشفافية، كما كشف أن تلك القضية هي الأخيرة للجنة في الوقت الحالي؛ حيث تنتظر إعادة التشكيل لدورة جديدة في عمومية أغسطس/آب القادم.