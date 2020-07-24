عاشور: اتحاد اليد ينتظر ملاحظات الأندية في العمومية غير العادية

أكد نبيل محمد عاشور، أمين سر عام اتحاد الإمارات لكرة اليد اكتمال ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا الاتحاد لعقدها يوم 29 يوليو/ تموز الجاري، والجديد في الأمر أن الجمعية ستعقد في أحد فنادق دبي، وسيتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وأشاد عاشور بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإعداد النظام الأساسي، والتي كانت برئاسة محمد عبدالكريم جلفار، رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور، أمين السر العام، وناصر الحمادي، عضو مجلس الإدارة، وقال: «التعديل مر بمراحل من التنقيح والدراسة والاستعانة باللائحة الاسترشادية، والنظام السابق، والنظم الأساسية للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة اليد، والميثاق الأولمبي، وتوقفنا عند كل المستجدات مثل مركز التحكيم، والحوكمة في الإدارة وغيره من الأمور».

وأوضح عاشور أن اللجنة أطلعت أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على شرح مفصل حول النظام الأساسي، ومن ثم تم إرساله معدلاً إلى الهيئة واللجنة الأولمبية، وأيضاً تم إرسال نسخ منه إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، كي تتدارسه الأندية، وتضع ملاحظاتها حول النظام الجديد، وبعد أن يرسل كل ناد ملاحظاته ستعرض كل الملاحظات على الجمعية العمومية غير العادية ،والتي سيكون الحديث فيها حول النظام الأساسي فقط، بحضور وإشراف الهيئة، وممثل من اللجنة الأولمبية، وبعد الاعتماد سيقوم اتحاد اليد بإرسال النظام الأساسي إلى الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية، وستتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية لإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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ورداً على السؤال الخاص بالإعداد للموسم الجديد واستكمال الموسم السابق، أكد نبيل عاشور أن عمل لجان المسابقات والمنتخبات والتحكيم وكل شؤون كرة اليد تسير على قدم وساق، ووفقاً للخطط والاستعدادات، وأضاف: «سنبدأ بإكمال ما تبقى من استحقاقات الموسم الماضي بالنسبة لفئتي الرجال والشباب، وهي الجولة الأخيرة من الدوري والجولة الأخيرة من سوبر الشباب وبرمجة مباريات نسخة موسم 2029-2020 من بطولة كأس رئيس الدولة لأقوياء اليد، ومن ثم يتم الترتيب لبطولات الموسم الجديد 2020-2021».

ونوه بأن بطولات الناشئين، والصغار، والأشبال، تم إلغاؤها ولن تستكمل، ولكن هناك نقطة مهمة تتمثل في أن الاتحاد كان يسمح بمشاركة الناشئين مع فرق الرجال، وهذا قرار كان مطبقاً في السنوات الماضية، ولكن حالياً تبقى الكرة في ملعب الأندية إذا أرادت أن تشرك الناشئ مع الفريق الأول، أم لا، فالنادي هو صاحب القرار الحاسم في ذلك.

وختم تصريحاته «للخليج الرياضي» بالكشف عن المبادرة التي يقودها، وسيدعو لها اتحاد كرة اليد الذي يعد للاجتماع مع اتحادي السلة والطائرة للتشاور حول كيفية التعامل مع المرحلة القادمة باتباع الإجراءات الاحترازية في كيفية الجلوس في مقاعد البدلاء، وغرف الملابس أثناء المباريات، وطاولة الحكام، وغرفتهم وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن اتحادات اليد والسلة والطائرة ستضع المعايير التي سيكون عليها التعامل بها، والتكيف مع الوضع الجديد في مرحلة ما بعد «كورونا»، وعودة النشاط الرياضي إلى مختلف الملاعب.