كورنادو يعيش حياة النجوم.. ويوسف سعيد يعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عاد المهاجم يوسف سعيد إلى تدريبات الشارقة بعد موسم قضاه في حتا من دون أن يلعب، علماً بأنه يعد واحداً من أبناء النادي الذين تدرجوا في المنتخبات الوطنية على مستوى الناشئين والشباب والمنتخب الأول وكان ضمن تشكيلة مهدي علي في خليجي 22، وكان ضمن قائمة الفريق الذي حقق بطولة دوري الخليج العربي في الموسم الماضي.

اعتبر جمهور نادي الشارقة على وسائل التواصل الاجتماعي عودة يوسف سعيد للتدريبات فرصة كبيرة له لإثبات نفسه في قائمة «الملك»، وفرض نفسه على الجهاز الفني، وهذا الأمر يعود للاعب نفسه ومدى اجتهاده.

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وعلى خط آخر، ظهر النجم البرازيلي ايغور كورنادو بتسريحة جديدة لم يظهر بها من قبل خلال الموسمين السابقين مع نادي الشارقة، كما صبغ شعره باللون الأبيض.

ويذكر أن إيغور كورنادو الحائز على جائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي للموسم 2019 -2020 يعتبر بمثابة «الأيقونة» لجمهور الملك الشرقاوي الذي ينتظر من نجمه الكثير في الموسم الجديد.

ويعتبر اللاعب إيغور الوحيد الذي استدعي له طبيب جراح فرنسي من باريس بدرجة بروفيسور لإجراء عملية جراحية له في دبي وكانت من المرات النادرة التي يتصرف بها ناد بهذا الحرص على علاج لاعبه الذي تم التجديد له حتى 2023 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 20 مليون يورو. ويعيش إيغور حياة كبار النجوم من خلال حرصه على السكن في فيلا راقية بالشارقة تشتمل على ملعب صغير وصالة جيمانيزيوم للتدريبات وخصص اللاعب لنفسه مدلكاً واختصاصي علاج طبيعي خاصاً له وعلى حسابه مما يؤكد أن اللاعب ايغور يسير على خطى الكبار ويخدم نفسه بنفسه.