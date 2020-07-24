ورشة لأكاديمية أياكس في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد طاقم مدربي أكاديمية أياكس أمستردام الهولندي، المكلف بالعمل مع نادي الشارقة، في إطار الشراكة بين أكاديميات الناديين، ورشة عمل لشرح البرنامج، والخطة التي سيعمل بها الطاقم، بالتعاون مع قطاع المراحل السنية وأكاديمية نادي الشارقة.

حضر الورشة عبدالله العجلة وأعضاء شركة الشارقة لكرة القدم والمدير الفني للمراحل السنية المدرب جمعة ربيع.

وقال حسن أحمد الحمادي عضو شركة كرة القدم مشرف الأكاديمية: نتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة حراكاً كثيفاً في الجانب الفني، حيث سيعقد المدربون الهولنديون مجموعة من الورش لكل مدربي الأكاديمية والمراحل السنية لشرح خطط العمل.