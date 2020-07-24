اخبار الرياضه

نهائي كأس فرنسا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس فرنسا اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون باريس سان جيرمان مرشحاً فوق العادة للتتويج بكأس فرنسا عندما يواجه سانت اتيان في المباراة النهائية اليوم الجمعة على استاد دو فرانس بحضور 5 آلاف متفرج فقط .

وتحمل مباراة اليوم رمزية بالنسبة إلى سان جيرمان الذي تأسس عام 1970، وأحرز باكورة ألقابه في مسابقة الكأس في 1982، بفوزه بركلات الترجيح على سانت اتيان بالذات، يوم كان الأخير بقيادة أسطورة الكرة المحلية ميشال بلاتيني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهائي كأس فرنسا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا