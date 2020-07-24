شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس فرنسا اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون باريس سان جيرمان مرشحاً فوق العادة للتتويج بكأس فرنسا عندما يواجه سانت اتيان في المباراة النهائية اليوم الجمعة على استاد دو فرانس بحضور 5 آلاف متفرج فقط .
وتحمل مباراة اليوم رمزية بالنسبة إلى سان جيرمان الذي تأسس عام 1970، وأحرز باكورة ألقابه في مسابقة الكأس في 1982، بفوزه بركلات الترجيح على سانت اتيان بالذات، يوم كان الأخير بقيادة أسطورة الكرة المحلية ميشال بلاتيني.
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