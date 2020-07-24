فعاليات مثيرة في ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال جميع ضيوفها لتصبح ملتقى للنشاطات المختلفة خلال فترة الصيف، مع توافر العديد من التجارب المميزة من الكارتينج، إلى تجربة درايف ياس الممتعة، وعروض الأفلام في حلبة مرسى ياس، تزامناً مع إعادة الافتتاح والاستئناف التدريجي للنشاطات، مع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأطلقت حلبة مرسى ياس مجموعة متنوعة من التجارب المشوقة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الحافلة بالمتعة خلال فترة الصيف، والتي تناسب جميع أفراد العائلة، والأصدقاء.