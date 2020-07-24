إيمري مدرباً لفياريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فياريال الإسباني تعيين أوناي إيمري، مدرباً جديداً لثلاثة أعوام، خلفاً لخافي كاييخا، الذي أقيل من منصبه مع نهاية الموسم، رغم قيادته الفريق إلى المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للموسم المقبل.

وأقيل إيمري (48 عاماً) من أرسنال في 2019 بعد سلسلة من سبع مباريات من دون فوز لفريق «المدفعجية» كانت الأسوأ منذ عام 1992.