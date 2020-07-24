شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الرياضات الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف شاطئ كايت بيتش بجميرا، في الساعة السادسة والنصف صباح اليوم الجمعة، فعاليات «أسبوع الرياضات الشاطئية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية.
وتشهد المنافسات إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع، وستتاح للمشاركين فرصة التنافس بأربع بطولات شاطئية مفتوحة في رياضات الفوت فولي، والكرة الطائرة الشاطئية، وتنس الشاطئ، والريشة الطائرة في فئات (رجال، سيدات، مختلط).
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